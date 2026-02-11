Artico | Nato schiera Sentinella tra Russia e Cina per monitorare crescenti tensioni militari e strategiche

La Nato ha piazzato la missione “Sentinella Artica” tra Russia e Cina. Da ieri, una squadra di militari e sistemi di sorveglianza opera nella zona, puntando a tenere sotto controllo le mosse delle due potenze. La decisione arriva dopo anni di tensioni crescenti nel Nord, dove Mosca e Pechino aumentano la presenza militare e cercano di rafforzare le proprie posizioni. La missione rappresenta un passo importante per la Nato, che vuole assicurarsi di essere pronta a rispondere a qualsiasi escalation in quella regione strategica.

Artico sotto sorveglianza: la Nato schiera "Sentinella Artica" tra Russia e Cina. La missione "Sentinella Artica", ufficialmente operativa dall'11 febbraio 2026, rappresenta una svolta strategica per la Nato, un'iniziativa complessa e articolata nata dalla crescente necessità di monitorare e, se necessario, contrastare le attività militari russe e l'espansionismo cinese in una regione sempre più contesa. L'accordo che ha dato il via al progetto è stato formalizzato tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Segretario Generale della Nato Mark Rutte, sottolineando la volontà di un impegno collettivo per la salvaguardia di un'area considerata cruciale per la sicurezza globale.

La Nato rafforza il fronte artico tra Russia, Cina e tensioni interne. Ecco come

La NATO intensifica la sua presenza nell’area artica, in risposta alle crescenti tensioni tra Russia, Cina e le sfide interne al blocco occidentale.

La Nato dà il via a Sentinella Artica, 'manterrà la nostra stabilità'(ANSA) - BRUXELLES, 11 FEB - Il Comando Operativo Alleato, responsabile della pianificazione e dell'esecuzione di tutte le esercitazioni, attività e operazioni della Nato, ha dato oggi il via all'oper

La Nato lancia la missione Sentinella Artica: di cosa si tratta e come funzionerà

