Ieri pomeriggio a Senigallia, un ragazzino di 13 anni è stato preso di mira da una baby gang davanti alla scuola Fagnani. I ragazzi lo hanno spintonato e minacciato, cercando di aggredirlo, ma fortunatamente la scena si è conclusa senza conseguenze gravi. Ora il ragazzo esce di casa scortato, mentre le forze dell’ordine cercano di capire chi sono i responsabili e come fermare questi episodi di violenza.

SENIGALLIA - Pestaggio scampato ieri pomeriggio fuori dalla scuola Fagnani, dove la baby gang di piazza Garibaldi aspettava un 13enne all’uscita per gonfiarlo di botte. I bulli gliele avevano promesse lunedì e si sono presentati all’appuntamento per dargli una lezione, nel caso non avesse consegnato loro dei soldi. Lo studente, però, era protetto da alcuni familiari che erano andati a riprenderlo. Di fronte agli adulti, gli spacconi non hanno avuto il coraggio di farsi avanti. Il racconto La scuola media del centro storico, pur avendo l’ingresso su via Maierini, si affaccia su piazza Garibaldi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Senigallia, i bulli rapinatori tornano all?assalto: «Mio figlio di 13 anni spintonato e minacciato. Adesso esce scortato»

Approfondimenti su Senigallia Bulli

Un bambino di 9 anni, mio figlio, è stato oggetto di insulti e minacce da parte di un adulto tifoso della Fiorentina durante una partita al Franchi.

Una riflessione sulla tragica perdita di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano che si è tolto la vita prima dell'inizio della scuola.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Senigallia Bulli

Argomenti discussi: Senigallia, i bulli rapinatori tornano all’assalto: Mio figlio di 13 anni spintonato e minacciato. Adesso esce scortato.

Senigallia, i bulli rapinatori tornano all’assalto: «Mio figlio di 13 anni spintonato e minacciato. Adesso esce scortato»SENIGALLIA - Pestaggio scampato ieri pomeriggio fuori dalla scuola Fagnani, dove la baby gang di piazza Garibaldi aspettava un 13enne all’uscita ... msn.com

SENIGALLIA - L'operatore della Polizia locale si è reso conto del problema mentre stava parlando alla classe di bullismo. La vittima ha manifestato il suo disagio. La comandante ha subito chiamato la preside per avvisarla facebook