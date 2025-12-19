Violenza sessuale alla dipendente con la droga dello stupro | in manette 59enne

PRATO – Abusa sessualmente della giovane dipendente dopo averla drogata: in manette il titolare. Per questo motivo questa notte la procura di Prato ha disposto il fermo di indiziato di delitto di un 59enne italiano per aver usato violenza sessuale ai danni di una giovane dipendente, dopo averla drogata. La condotta è stata perpetrata lo scorso lunedì (15 dicembre) intorno alle 12, a Prato all’interno del luogo di lavoro, un laboratorio. Il procedimento ha trovato inizio dalla denuncia della vittima. Dopo averla invitata a permanere qualche ora in più oltre l’orario lavorativo, il presunto autore, già noto per altri reati, le ha offerto un pasto d’asporto (una minestra), consumato all’interno della stessa azienda. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

