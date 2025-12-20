Quella minestra insieme poi non ricordo più nulla Droga dello stupro nella zuppa la denuncia choc della 24enne

Prato, 20 dicembre 2025 – Attirata nella trappola, drogata a sua insaputa e stuprata. È quanto è accaduto a Prato dove i carabinieri hanno fermato, l’altra notte, un italiano di 59 anni, pluripregiudicato, che lavora in un caffè pasticceria della città, accusato di aver violentato una sua giovane collega dopo averle versato nella minestra la famigerata droga dello stupro, sostanza incolore e insapore che fa perdere conoscenza e ogni freno inibitore. A mettere in moto le indagini della procura è stata la stessa vittima che si è recata in ospedale per chiedere aiuto e sporgere denuncia. Le indagini e il racconto choc. 🔗 Leggi su Lanazione.it

