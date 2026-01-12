Como guida con il solo foglio rosa non si ferma all’alt e ' sperona' due auto nella fuga

Ieri pomeriggio a Como, in via Colombo, una volante della polizia di stato ha fermato un’auto durante un posto di controllo. Tuttavia, il conducente, in possesso solo del foglio rosa, non si è fermato all’alt e ha tentato di fuggire, speronando due veicoli in fuga. L’incidente ha comportato l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza sulla strada.

È successo ieri pomeriggio, intorno alle 14, in via Colombo a Como. Una volante della polizia di stato, impegnata in un posto di controllo, ha intimato l'alt a un'auto in transito. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato dandosi alla fuga.È nato un inseguimento durante il quale il.

