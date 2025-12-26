Investito e trascinato sull' asfalto per 20 metri | alla guida c' era una 21enne l' auto abbandonata dopo la fuga

Si è costituita la ragazza di 21 anni che, nella notte di Natale, aveva travolto sulle strisce pedonali e ucciso un uomo di 75 anni, Claudio Pogliano, a Leini, nel Torinese. La giovane alla guida era scappata dal luogo dell'incidente, mentre la vittima, trascinata per più di venti metri, era. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Investito e trascinato sull'asfalto per 20 metri: alla guida c'era una 21enne, l'auto abbandonata dopo la fuga Leggi anche: Scappa dopo un incidente, uomo si aggrappa all'auto e viene trascinato per 100 metri sull'asfalto Leggi anche: Anziano travolto e ucciso da un'auto e trascinato per 30 metri sull'asfalto: è caccia al pirata della strada nel Torinese Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Muore investito da un tir e trascinato per 2 chilometri a Genova: è il secondo caso in un giorno in Liguria; Investito e trascinato per due chilometri sull'asfalto: musicista muore tra le ruote di un tir; Chi era Elio Arlandi, il musicista travolto da un tir e trascinato per oltre 2 chilometri sull'asfalto a Genova; Rientra a casa dopo la Messa di Natale, travolto e ucciso da un'auto: caccia al pirata della strada. Investito e trascinato per due chilometri sull'asfalto: musicista muore tra le ruote di un tir - La vittima è Elio Arlandi, noto in città perché tra i fondatori di un gruppo musicale. today.it

Anziano travolto e ucciso da un'auto e trascinato per 30 metri sull'asfalto: è caccia al pirata della strada nel Torinese - L’automobilista che lo ha ucciso, anzichè prestare soccorso, ha accelerato facendo perdere le proprie tracce ... msn.com

Muore investito da un tir e trascinato per 2 chilometri a Genova: è il secondo caso in un giorno in Liguria - Un uomo è morto nella serata di oggi 16 dicembre a Genova dopo essere stato investito da un camion: dopo l'impatto sarebbe stato trascinato dal mezzo ... fanpage.it

Un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 dicembre L’uomo è stato trascinato sull'asfalto per una trentina di metri - facebook.com facebook

Un uomo è morto a Genova dopo essere stato investito e trascinato per chilometri da un camion per cause ancora da accertare. Nelle immagini, il corpo del 67enne viene caricato sul furgone della mortuaria dopo essere stato estratto da sotto al mezzo in Cors x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.