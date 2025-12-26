Investito e trascinato sull' asfalto per 20 metri | alla guida c' era una 21enne l' auto abbandonata dopo la fuga

26 dic 2025

Si è costituita la ragazza di 21 anni che, nella notte di Natale, aveva travolto sulle strisce pedonali e ucciso un uomo di 75 anni, Claudio Pogliano, a Leini, nel Torinese. La giovane alla guida era scappata dal luogo dell'incidente, mentre la vittima, trascinata per più di venti metri, era. 🔗 Leggi su Today.it

