Sos degrado | spazzino di quartiere 12 quintali d’immondizia raccolti ogni giorno
Bologna, 19 novembre 2025 – Dodici quintali di immondizia lasciati ogni giorno in strada. E raccolti dagli ’ spazzini di quartiere’, cioè gli operatori di Hera che, con aspirapolveri (piuttosto rumorose, soprattutto nelle calde giornate estive, quando le finestre di notte sono spalancate) e un camioncino ad hoc, si occupano di raccogliere ‘ il rusco’ abbandonato dai bolognesi più incivili. Una quantità monstre, con un dato annuale di 4.380 quintali, cioè 438.000 chili di rifiuti ogni anno. Tutti riversati, come riportato nei reportage di questi giorni del Carlino, tra portici, vie e piazze. De Biase; “Manca una mappatura capillare del problema”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
