Simone il turista spazzino che raccoglie rifiuti pure d’inverno | Ne ho tolta una tonnellata

Simone Riva, turista di Peschiera Borromeo, si dedica alla pulizia delle aree costiere anche durante l’inverno. Con impegno quotidiano, ha raccolto oltre una tonnellata di rifiuti tra scogliere e spiagge di Gatteo Mare, Savignano Mare e San Mauro Mare. La sua attività, che prosegue tutto l’anno, contribuisce alla tutela del patrimonio naturale e alla pulizia delle zone balneari, dimostrando un’attenzione costante verso l’ambiente.

Il turista spazzino Simone Riva incontra il sindaco - A San Mauro Mare è tornato il ’turista spazzino’ Simone Riva che ha incontrato il sindaco Moris Guidi. ilrestodelcarlino.it

Blitz del turista spazzino in zona Ponte Lambro - Nuovo blitz ecologico del turista spazzino Simone Riva, operaio peschierese che nel tempo libero cerca di restituire dignità a strade e campagne ripulendoli dalle discariche. ilgiorno.it

