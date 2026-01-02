Simone il turista spazzino che raccoglie rifiuti pure d’inverno | Ne ho tolta una tonnellata
Simone Riva, turista di Peschiera Borromeo, si dedica alla pulizia delle aree costiere anche durante l’inverno. Con impegno quotidiano, ha raccolto oltre una tonnellata di rifiuti tra scogliere e spiagge di Gatteo Mare, Savignano Mare e San Mauro Mare. La sua attività, che prosegue tutto l’anno, contribuisce alla tutela del patrimonio naturale e alla pulizia delle zone balneari, dimostrando un’attenzione costante verso l’ambiente.
Cesena, 2 gennaio 2026 – Non più solo le scogliere in estate, ma anche il fiume Rubicone in inverno. Non si ferma Simone Riva, 53 anni, turista di Peschiera Borromeo in provincia di Milano, che continua a coltivare un hobby particolare e unico: ripulire le scogliere prospicienti le spiagge delle località balneari di Gatteo Mare, Savignano Mare e San Mauro Mare, dalle reti delle cozzare e rifiuti in generale. Da oltre 46 anni, poco dopo la nascita, arriva in vacanza a San Mauro Mare per le ferie, e da oltre 36 anni anche per coltivare il suo hobby marittimo. Dodici anni fa ha comprato un appartamento a Savignano Mare e spesso nei weekend arriva al mare e inizia a coltivare il suo hobby: portare via tutta la sporcizia che trova in giro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: “Mi sono tolta 5 anni d’età perché me l’hanno suggerito. Dicevano che dopo i 40 per un’attrice è difficile lavorare. Ora ne ho quasi 76 e non ho mai lavorato tanto”: parla Anna Galiena
Leggi anche: “Ho scoperto che era fidanzata e che cercava una terza persona per la relazione. Me ne sono andata senza pagare, ho sbagliato?”: il dilemma di una ragazza su Reddit
Simone, il turista spazzino che raccoglie rifiuti pure d’inverno: “Ne ho tolta una tonnellata”.
Simone, il turista spazzino che raccoglie rifiuti pure d’inverno: “Ne ho tolta una tonnellata” - L’instancabile milanese Riva ha ripulito il Rubicone da una tonnellata d’immondizia durante le vacanze di Natale ... ilrestodelcarlino.it
Il turista spazzino Simone Riva incontra il sindaco - A San Mauro Mare è tornato il ’turista spazzino’ Simone Riva che ha incontrato il sindaco Moris Guidi. ilrestodelcarlino.it
Blitz del turista spazzino in zona Ponte Lambro - Nuovo blitz ecologico del turista spazzino Simone Riva, operaio peschierese che nel tempo libero cerca di restituire dignità a strade e campagne ripulendoli dalle discariche. ilgiorno.it
Un turista 24enne in visita a Napoli ha vissuto un'esperienza drammatica che ha cambiato la sua vita. Durante una passeggiata nel centro storico, è stato coinvolto in un incidente inaspettato che ha portato alla perdita di tre dita della mano. La causa Un'espl - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.