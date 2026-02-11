Se vince il No il Csm resta in mano a un’associazione privata come l’Anm

Se vincesse il No al referendum, il Consiglio superiore della magistratura rimarrebbe sotto il controllo di un’associazione privata come l’Anm. La discussione si accende sui rischi di una eventuale vittoria del fronte contrario alla riforma, anche se gli oppositori insistono nel dire che non ci sarebbero «sfregi» alla Carta e che l’autonomia della magistratura è comunque garantita. La partita si gioca tutta sul futuro di un’istituzione chiave, tra scontri e prese di posizione nette.

Magistrato per 48 anni, ho ricoperto funzioni apicali sia come requirente (procuratore della Repubblica) che giudicante (presidente di tribunale e presidente di Corte d'Appello), nonché funzioni di legittimità (Corte di Cassazione). Proprio per la singolarità della mia esperienza giudiziaria, La Verità mi ha chiesto di intervenire sul tema del prossimo referendum. Dal mio punto di vista sono tante le inesattezze narrate da titolati sostenitori del No e assolutamente criticabile la scelta partigiana dell'Anm, che sposa una causa non condivisa da tutti i magistrati iscritti, sponsorizzandola peraltro con fondi comuni.

