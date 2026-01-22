Decine di persone in coda per l’ultimo saluto a Valentino | fiori e folla fuori dalla camera ardente – Video

Decine di persone si sono riunite in fila per rendere omaggio a Valentino Garavani, scomparso all’età di 93 anni. Il secondo giorno di apertura della camera ardente attira visitatori e appassionati che desiderano salutare il celebre stilista. Fiori e presenza di pubblico testimoniano il rispetto e l’affetto nei confronti di una delle figure più influenti della moda italiana.

Numerose le persone in coda per il secondo giorno della camera ardente di Valentino Garavani, morto all'età di 93 anni. Tanti anche i fiori lasciati all'ingresso in omaggio al celebre stilista. La camera ardente, nella sede di Pm23 in piazza Mignanelli, a Roma, rimarrà aperta fino alle ore 18:00.

