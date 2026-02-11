Scuole pericolose riflettori accesi nel Foggiano | il Prefetto chiede la mappa di atti violenti armi e spaccio

Questa mattina, il Prefetto di Foggia ha convocato una riunione urgente per discutere della sicurezza nelle scuole della provincia. Le autorità vogliono mappare gli atti violenti, le armi e lo spaccio che si verificano tra gli studenti. L’obiettivo è rafforzare i controlli e avviare iniziative di formazione e informazione per prevenire situazioni di rischio. La questione è diventata una priorità, e le forze dell’ordine stanno già pianificando interventi mirati per garantire un ambiente più sicuro ai ragazzi.

Implementare l'attività di prevenzione presso le scuole della provincia di Foggia attraverso iniziative di formazione e informazione nonché mirati servizi di controllo. È quanto emerso nel corso del comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto questa mattina, mercoledì 11.

