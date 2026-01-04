Inizio d' anno sconcertante nel Foggiano | il lungo elenco di feriti dai botti bombe incendi furti assalti e atti vandalici

L'inizio dell'anno nel Foggiano è stato caratterizzato da diversi episodi di violenza e incidenti, tra cui esplosioni, incendi e atti vandalici. Due bombe piazzate davanti a esercizi commerciali, incendi e furti hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Un quadro che evidenzia un avvio di anno difficile, con conseguenze sulla sicurezza e sulla tranquillità della provincia.

È segnato dalle esplosioni e dalle fiamme l’inizio del nuovo anno in provincia di Foggia. Due bombe piazzate davanti ad altrettante attività, un bancomat divelto e incendi nella città capoluogo hanno impegnato vigili del fuoco e forze dell’ordine.Il primo assalto al bancomatÈ iniziato col solito. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Risse, incendi e atti vandalici. A Roma notte di Capodanno all'insegna del caos Leggi anche: Atti vandalici lungo l’anello della Rupe, il Comune di Orvieto presenta denuncia contro ignoti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Capodarte: una rassegna di arte e musica per iniziare l’anno nuovo; Alcaraz, addio Slam nel 2026: annuncio sconcertante poco fa; Hannoun, l'inchiesta che piace alla destra: la sconcertante paginata de Il Domani | .it; Fiorentina-Cremonese: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming. CONCERTO DI INIZIO ANNO Ricordiamo l'appuntamento di oggi pomeriggio, alle ore 18:00. Festeggiamo l'arrivo del 2026 con un evento magico a Campo di Giove! Sabato 3 gennaio alle ore 18,00 presso la Chiesa Sant'Eustachio Martire, l'Ensemble T - facebook.com facebook "Concerto di Inizio Anno con ATN Band" Quando: 4 gennaio, ore 15:00 – 18:00 Dove: Piazza dell'Abbazia, Finalpia #visitfinaleligure #myperfectplace #finalpia x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.