Inizio d' anno sconcertante nel Foggiano | il lungo elenco di feriti dai botti bombe incendi furti assalti e atti vandalici

4 gen 2026

L'inizio dell'anno nel Foggiano è stato caratterizzato da diversi episodi di violenza e incidenti, tra cui esplosioni, incendi e atti vandalici. Due bombe piazzate davanti a esercizi commerciali, incendi e furti hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Un quadro che evidenzia un avvio di anno difficile, con conseguenze sulla sicurezza e sulla tranquillità della provincia.

È segnato dalle esplosioni e dalle fiamme l’inizio del nuovo anno in provincia di Foggia. Due bombe piazzate davanti ad altrettante attività, un bancomat divelto e incendi nella città capoluogo hanno impegnato vigili del fuoco e forze dell’ordine.Il primo assalto al bancomatÈ iniziato col solito. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

