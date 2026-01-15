Riflettori accesi alla Soevis Arena La grande scherma protagonista
A Castellanza, la Soevis Arena si prepara a ospitare un evento di rilievo nel panorama della scherma nazionale. La manifestazione vedrà protagonisti atleti di alto livello, offrendo un’occasione importante per appassionati e addetti ai lavori di seguire discipline sportive di precisione e tecnica. Un momento di confronto e crescita per il movimento schermistico locale e nazionale, in un contesto che valorizza l’eccellenza e la passione per questa disciplina.
Castellanza si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione schermistica nazionale. Da venerdì a domenica, la Soevis Arena (ex PalaBorsani) sarà il cuore pulsante della seconda prova nazionale di spada maschile e femminile per Cadetti, Giovani e Assoluti: tre giorni di gare, oltre 1.100 atleti in arrivo da tutta Italia e un weekend che si annuncia denso di emozioni, tecnica e sport di altissimo livello. Sulle 33 pedane allestite alla Soevis Arena – il lavoro di preparazione inizierà già oggi si susseguiranno centinaia di assalti, dalle fasi a gironi fino alle eliminazioni dirette, con una zona finale dedicata e studiata per consentire la diretta streaming sui canali di Federscherma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
