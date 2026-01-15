Riflettori accesi alla Soevis Arena La grande scherma protagonista

A Castellanza, la Soevis Arena si prepara a ospitare un evento di rilievo nel panorama della scherma nazionale. La manifestazione vedrà protagonisti atleti di alto livello, offrendo un’occasione importante per appassionati e addetti ai lavori di seguire discipline sportive di precisione e tecnica. Un momento di confronto e crescita per il movimento schermistico locale e nazionale, in un contesto che valorizza l’eccellenza e la passione per questa disciplina.

