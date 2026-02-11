Scuole chiuse per il maltempo giovedì 12 febbraio | i comuni interessati

Questa mattina molti studenti italiani non sono andati a scuola. Il maltempo ha costretto diversi comuni a chiudere le scuole per tutta la giornata di giovedì 12 febbraio. Le strade sono bagnate e il cielo grigio ha scoraggiato genitori e insegnanti. In alcune zone, le allerte meteo hanno portato le autorità a decidere di interrompere le lezioni, temendo i rischi legati alle condizioni atmosferiche. La decisione ha creato disagi ma è stata presa per garantire la sicurezza di tutti.

Ci sono mattine in cui lo capisci ancora prima di aprire le persiane: l’aria è pesante, il cielo ha quel colore scuro che non promette nulla di buono e il telefono inizia a vibrare con messaggi e avvisi. Nelle prossime ore, al Sud, sarà una di quelle giornate da affrontare con prudenza e nervi saldi. Perché quando la pioggia non è più solo pioggia, ma diventa un rischio reale, la parola che torna sempre è una: sicurezza. E infatti, mentre le previsioni parlano di temporali intensi, dalle istituzioni arrivano gli aggiornamenti ufficiali e i sindaci cominciano a muoversi. In alcuni comuni la decisione è già stata presa.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Scuole Chiuse

Venerdì 6 febbraio molte scuole resteranno chiuse in diverse città italiane a causa del maltempo.

Il maltempo previsto per giovedì 22 gennaio 2026 ha portato alla chiusura delle scuole in diversi comuni di Sicilia e Calabria.

Ultime notizie su Scuole Chiuse

