Scuole chiuse per maltempo giovedì 22 gennaio | l’elenco dei comuni interessati

Il maltempo previsto per giovedì 22 gennaio 2026 ha portato alla chiusura delle scuole in diversi comuni di Sicilia e Calabria. L’elenco degli istituti interessati è in aggiornamento e si attendono ulteriori comunicazioni, in particolare per Catania, dove la decisione sarà presa nelle prossime ore. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali delle autorità locali per informazioni precise e tempestive.

