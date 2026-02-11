’Scuole aperte’ anche extra-orario In campo pure Ausl e Università

L’Emilia-Romagna amplia l’offerta educativa con il progetto “Scuole Aperte Metropolitane”. Le scuole restano aperte anche nel pomeriggio e nei fine settimana, per dare più occasioni di incontro e studio agli studenti. In campo ci sono anche l’Ausl e le università, che vogliono aiutare i giovani a non restare isolati e a ridurre le disuguaglianze. L’obiettivo è creare spazi di crescita per tutti, con attività che vanno oltre l’orario scolastico tradizionale.

L'Emilia-Romagna punta a contrastare le disuguaglianze educative e l'isolamento sociale degli adolescenti attraverso il progetto "Scuole Aperte Metropolitane", che estende l'offerta formativa anche in orario extra-scolastico. L'iniziativa, presentata ieri a Bologna, coinvolgerà 54 comuni, le Ausl, l'Università di Bologna e 49 istituti comprensivi, con una partecipazione stimata di 2.350 studenti e un investimento regionale di 875mila euro. Bologna si conferma capofila di un'iniziativa che guarda al futuro dei giovani, cercando di renderli protagonisti attivi del loro percorso di crescita. Il progetto "Scuole Aperte Metropolitane" nasce dalla consapevolezza di una realtà complessa, quella di un'Italia che continua a registrare una delle percentuali più alte di minori a rischio povertà o esclusione sociale nell'Unione Europea, pari al 26,7% nel 2024.

