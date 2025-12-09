Fondazione Università Federico II in campo per le mamme ugandesi | presentazione del progetto Mama Trial In campo anche solidarietaattivait

Napolitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Uganda del Nord troppe mamme ogni anno perdono la vita precocemente per dare la vita ai loro figli. Un segnale d'aiuto che è arrivato in Italia ed è stato raccolto dalla Fondazione Università Federico II.Martedì 9 dicembre, alle ore 11.30, presso la sala del CdA dell'Università Federico II di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

