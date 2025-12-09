Fondazione Università Federico II in campo per le mamme ugandesi | presentazione del progetto Mama Trial In campo anche solidarietaattivait
In Uganda del Nord troppe mamme ogni anno perdono la vita precocemente per dare la vita ai loro figli. Un segnale d'aiuto che è arrivato in Italia ed è stato raccolto dalla Fondazione Università Federico II.Martedì 9 dicembre, alle ore 11.30, presso la sala del CdA dell'Università Federico II di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Fondazione AriSLA finanzia il progetto DORALS dell'Università degli Studi di Milano, che punta a identificare nuovi biomarcatori per diagnosticare precocemente la SLA e monitorarne la progressione. Il progetto ha un valore di 230mila euro e una durata di 36 - facebook.com Vai su Facebook
Borse di studio Fondazione Federico II per studenti siciliani - Per agevolare l'accesso alle Università, la Fondazione Federico II ha istituito la prima edizione di un concorso per l'assegnazione di borse di studio, destinate agli studenti e alle studentesse delle ... Si legge su ansa.it
Ternana-Brescia, Fabio Liverani: “Intelligenza, attenzione e determinazione. Pettinari giocatore fuori ...
Adani punta il dito contro la Juventus per la gestione degli allenatori: «O sono tutti scarsi oppure non li ...
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Sfreccia sul monopattino senza documenti e con la droga in tasca: arrestato liberoquotidiano.it
Tram e autobus, rischio disagi per lo sciopero generale liberoquotidiano.it
Barbara d’Urso e il progetto saltato su La7 ildifforme.it
Retinite pigmentosa, un farmaco noto alimenta nuove speranze ildifforme.it
Adani punta il dito contro la Juventus per la gestione degli allenatori: «O sono tutti scarsi oppure non li ...
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Sfreccia sul monopattino senza documenti e con la droga in tasca: arrestato liberoquotidiano.it
Tram e autobus, rischio disagi per lo sciopero generale liberoquotidiano.it
Barbara d’Urso e il progetto saltato su La7 ildifforme.it
Retinite pigmentosa, un farmaco noto alimenta nuove speranze ildifforme.it