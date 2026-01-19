Allerta meteo a Palermo scuole aperte ma niente lezioni all’Università
A Palermo, per oggi, le scuole di ogni ordine e grado rimangono aperte nonostante l’allerta meteo diffusa dalla Protezione civile regionale. Tuttavia, le lezioni all’Università sono sospese per motivi di sicurezza. La situazione meteorologica resta monitorata, e si invita a prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali.
Scuole di ogni ordine e grado aperte, ma niente lezioni all'Università a Palermo oggi nella giornata di allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale.Il rettore Massimo Midiri ha sospeso tutte le attività didattiche previste presso l'ateneo, comprese quelle dei Poli Territoriali.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Per giovedì 8 gennaio sono previste allerte meteo che comportano la chiusura delle scuole in alcuni comuni italiani. La perturbazione in corso prosegue, influenzando le condizioni meteorologiche su diverse regioni. L'elenco delle aree interessate sarà aggiornato costantemente. È consigliabile consultare le comunicazioni ufficiali delle autorità locali per informazioni precise sulle eventuali sospensioni delle attività scolastiche.
Allerta rossa tra Catania e Messina: scuole chiuse, ecco dove - Per l’allerta meteo in Sicilia, il sindaco di Messina Federico Basile ha firmato un’ordinanza per disporre la chiusura di ville, cimiteri e scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. livesicilia.it
