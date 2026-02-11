Scuolabus senza assicurazione | scatta il sequestro della Polizia Stradale

A Nola, la Polizia Stradale ha sequestrato uno scuolabus privo di assicurazione. Durante un controllo di routine, gli agenti hanno scoperto che il mezzo non aveva copertura e hanno deciso di mettere subito i sigilli. È la prima volta quest’anno che viene sequestrato un veicolo di questo tipo in città.

Controlli sulla sicurezza dei mezzi scolastici: a Nola la Polizia Stradale scopre uno scuolabus privo di copertura assicurativa e lo sottopone a sequestro. Controlli mirati sui mezzi adibiti al trasporto scolastico. Nell'ambito delle attività dedicate alla sicurezza stradale e al controllo dei veicoli destinati al trasporto collettivo, la Polizia di Stato ha effettuato nelle scorse ore una verifica su uno scuolabus utilizzato per accompagnare gli alunni degli istituti scolastici del territorio. L'obiettivo del servizio è garantire condizioni di viaggio sicure, soprattutto per i più piccoli, e accertare il rispetto delle norme che regolano i mezzi destinati al trasporto pubblico.

