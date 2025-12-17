Ubriaco alla guida di un mezzo senza assicurazione e revisione fermato dalla polizia locale a San Giovanni Teatino
Un uomo è stato fermato dalla polizia locale di San Giovanni Teatino mentre guidava un'auto senza assicurazione né revisione, risultando anche ubriaco. L'intervento degli agenti, coordinati dal nuovo comandante Fabio Primiterra, ha portato al suo fermo durante un servizio di pattugliamento intensivo nel fine settimana.
Era ubriaco, alla guida di un'auto senza assicurazione né revisione. Ma è stato fermato dagli agenti della polizia locale di San Giovanni Teatino, coordinati dal neo comandante Fabio Primiterra, che lo scorso fine settimana sono stati impegnati in un intenso servizio di pattugliamento su tutto il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
