ubriaco alla guida di un mezzo senza assicurazione e revisione fermato dalla polizia locale a san giovanni teatino

Un uomo è stato fermato dalla polizia locale di San Giovanni Teatino mentre guidava un'auto senza assicurazione né revisione, risultando anche ubriaco. L'intervento degli agenti, coordinati dal nuovo comandante Fabio Primiterra, ha portato al suo fermo durante un servizio di pattugliamento intensivo nel fine settimana.

