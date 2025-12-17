Investito da un Tir l’assicurazione del mezzo era scaduta Gli inquirenti | Il pedone non era sulle strisce Si indaga per omicidio stradale
Un tragico incidente a Sampierdarena si è concluso con la perdita di una vita. Investito da un Tir in un punto senza strisce pedonali, il pedone non aveva diritto di precedenza, secondo gli inquirenti. L’indagine è ora focalizzata sul reato di omicidio stradale, mentre emergono dettagli sulla sicurezza e sulla gestione delle attraversate pedonali in quella zona.
Il pedone morto a Sampierdarena ha attraversato in un punto in cui non erano presenti attraversamenti pedonali. L'autista è indagato per omicidio stradale. L’assicurazione del mezzo era scaduta. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Il Tribunale di Napoli Nord condanna TUA Assicurazione: riconosciuto risarcimento di 150.000 euro a pedone investito sulle strisce
Leggi anche: Investito fuori dalle strisce: la Cassazione assegna al pedone il 75% della colpa
Investito da un Tir, l’assicurazione del mezzo era scaduta. Gli inquirenti: “Il pedone non era sulle strisce”. Si indaga per omicidio stradale - Il pedone morto a Sampierdarena ha attraversato in un punto in cui non erano presenti attraversamenti pedonali. ilsecoloxix.it
Un altro pedone morto, investito da un tir. Fiab: "Il Comune intervenga, Milano sia l'esempio" - Il gruppo genovese della Federazione italiana ambiente e bicicletta chiede l'installazione obbligatoria di sensori di rilevazione di pedoni e ciclisti sui mezzi pesanti ... genovatoday.it
Elio Arlandi morto in un incidente a Genova, è stato investito da un tir e trascinato per 2 chilometri - Un uomo di 67 anni, Elio Arlandi, è morto in un incidente stradale a Genova: è stato investito da un tir e trascinato per circa due chilometri ... virgilio.it
#Cronaca #Monterotondo Diciotto anni, ucraino, senza patente e senza assicurazione, ha investito una ragazza italiana di 23 anni e non si è fermato. Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Monterotondo hanno individuato il responsabile. Ecco come so - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.