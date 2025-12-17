Investito da un Tir l’assicurazione del mezzo era scaduta Gli inquirenti | Il pedone non era sulle strisce Si indaga per omicidio stradale

Un tragico incidente a Sampierdarena si è concluso con la perdita di una vita. Investito da un Tir in un punto senza strisce pedonali, il pedone non aveva diritto di precedenza, secondo gli inquirenti. L’indagine è ora focalizzata sul reato di omicidio stradale, mentre emergono dettagli sulla sicurezza e sulla gestione delle attraversate pedonali in quella zona.

