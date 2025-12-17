Investito da un Tir l’assicurazione del mezzo era scaduta Gli inquirenti | Il pedone non era sulle strisce Si indaga per omicidio stradale

Un tragico incidente a Sampierdarena si è concluso con la perdita di una vita. Investito da un Tir in un punto senza strisce pedonali, il pedone non aveva diritto di precedenza, secondo gli inquirenti. L’indagine è ora focalizzata sul reato di omicidio stradale, mentre emergono dettagli sulla sicurezza e sulla gestione delle attraversate pedonali in quella zona.

© Ilsecoloxix.it - Investito da un Tir, l’assicurazione del mezzo era scaduta. Gli inquirenti: “Il pedone non era sulle strisce”. Si indaga per omicidio stradale

Il pedone morto a Sampierdarena ha attraversato in un punto in cui non erano presenti attraversamenti pedonali. L'autista è indagato per omicidio stradale. L’assicurazione del mezzo era scaduta. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

