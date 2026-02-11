Scuola in campo Piantati i semi della legalità

Questa mattina a Canegrate si è svolta una giornata dedicata alla legalità e all’ambiente. Gli studenti e gli insegnanti hanno piantato alberi e partecipato a iniziative che hanno coinvolto tutta la comunità. La scuola ha voluto trasmettere un messaggio chiaro: il rispetto delle regole e la cura del territorio sono fondamentali per crescere. La giornata si è conclusa con entusiasmo e la consapevolezza di aver seminato i semi di un impegno duraturo.

Canegrate ha vissuto una giornata intensa, in cui legalità, memoria e ambiente si sono intrecciati lasciando un segno nella comunità scolastica e cittadina. Circa 500 studenti hanno partecipato a due eventi simbolici e concreti che hanno trasformato le scuole in luoghi di semina, non solo di alberi, ma di valori. Protagonista della giornata è stata Laura Spada, del Centro nazionale carabinieri biodiversità di Bosco Fontana, che ha affidato alla scuola secondaria Alessandro Manzoni una talea dell' Albero di Falcone e ha piantato nel giardino della scuola primaria Aldo Moro un frassino, destinato a diventare il " frassino della legalità ".

