Scuola in campo Piantati i semi della legalità

Da ilgiorno.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Canegrate si è svolta una giornata dedicata alla legalità e all’ambiente. Gli studenti e gli insegnanti hanno piantato alberi e partecipato a iniziative che hanno coinvolto tutta la comunità. La scuola ha voluto trasmettere un messaggio chiaro: il rispetto delle regole e la cura del territorio sono fondamentali per crescere. La giornata si è conclusa con entusiasmo e la consapevolezza di aver seminato i semi di un impegno duraturo.

Canegrate ha vissuto una giornata intensa, in cui legalità, memoria e ambiente si sono intrecciati lasciando un segno nella comunità scolastica e cittadina. Circa 500 studenti hanno partecipato a due eventi simbolici e concreti che hanno trasformato le scuole in luoghi di semina, non solo di alberi, ma di valori. Protagonista della giornata è stata Laura Spada, del Centro nazionale carabinieri biodiversità di Bosco Fontana, che ha affidato alla scuola secondaria Alessandro Manzoni una talea dell’ Albero di Falcone e ha piantato nel giardino della scuola primaria Aldo Moro un frassino, destinato a diventare il “ frassino della legalità ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

scuola in campo piantati i semi della legalit224

© Ilgiorno.it - Scuola in campo. Piantati i semi della legalità

Approfondimenti su Canegrate Gioco

‘Semi di legalità’, la lotta alle mafie vista in classe

Il progetto ‘Semi di legalità’ di Casalgrande coinvolge studenti e comunità nella lotta contro le mafie, promuovendo la consapevolezza e i valori civici.

Commemorare Pippo Fava oggi: il ruolo della scuola nella cultura della legalità

Il 5 gennaio 2026 si ricorda l’anniversario dell’uccisione di Pippo Fava, giornalista e testimone di legalità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Canegrate Gioco

Argomenti discussi: Scuola in campo. Piantati i semi della legalità; A Canegrate 500 semi di legalità e giustizia piantati nelle scuole; Tor Fiscale si rifà il look con gli alberi piantati dai cittadini; Celle, scattano i lavori del secondo lotto nei giardini delle scuole: tagliati i pini (FOTO E VIDEO) - Savona.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.