Commemorare Pippo Fava oggi | il ruolo della scuola nella cultura della legalità

Il 5 gennaio 2026 si ricorda l’anniversario dell’uccisione di Pippo Fava, giornalista e testimone di legalità. In questa occasione, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani sottolinea l’importanza del ruolo della scuola nel promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, valorizzando la testimonianza civile e professionale di Fava come esempio per le nuove generazioni.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione dell’anniversario dell’uccisione di Giuseppe Pippo Fava, che ricorre il 5 gennaio 2026, rinnova una riflessione di carattere istituzionale sul valore della sua testimonianza civile e professionale, collocandola. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Commemorare Pippo Fava oggi: il ruolo della scuola nella cultura della legalità Leggi anche: I Carabinieri di Benevento a scuola per costruire la cultura della legalità Leggi anche: Catania ricorda Pippo Fava: 42 anni fa l’omicidio del giornalista per mano della mafia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Assostampa Sicilia, Pippo Fava esempio di giornalismo libero: oggi la commemorazione; Assostampa Sicilia, Pippo Fava esempio di giornalismo libero: oggi la commemorazione; Il CNDDU ricorda Pippo Fava: un modello educativo per i diritti umani; Catania, oggi 42° anniversario assassinio del giornalista Pippo Fava, ucciso dalla mafia. Commemorare Pippo Fava oggi: il ruolo della scuola nella cultura della legalità - Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione dell’anniversario dell’uccisione di Giuseppe Pippo Fava, che ricorre il 5 gennaio 2026, rinnova una riflessione di c ... politicamentecorretto.com

Pippo Fava, esempio di giornalismo libero, rigoroso e coraggioso - 42 anni fa l'assassinio di Pippo Fava, giornalista, scrittore e fondatore de 'I Siciliani', ucciso dalla mafia a Catania il 5 gennaio 1984. rainews.it

Pippo Fava: a 42 anni dall'omicidio il ricordo del giornalista antimafia è nel segno di Gaza - Poi il premio giornalistico a lui dedicato è stato assegnato ai 300 giornalisti uccisi negli ultimi due anni nella Striscia ... lasicilia.it

REI TV. . Pippo Fava 42 anni dopo. A Catania dinnanzi la lapide che ne ricorda l'assassinio, la commemorazione del giornalista ammazzato dalla mafia - facebook.com facebook

Assostampa Sicilia, Pippo Fava esempio di giornalismo libero: oggi la commemorazione x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.