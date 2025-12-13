Francesca Albanese in scuole toscane assessora Nardini contro ministro Valditara | Ispezioni attacco ad autonomia scolastica

Le recenti polemiche sulle presunte attività di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, coinvolgono anche le scuole toscane. L'assessora Nardini critica il ministro Valditara, definendo le ispezioni un attacco all'autonomia scolastica, in un contesto di tensioni crescenti riguardo agli incontri via webinar e alle dichiarazioni di Albanese.

Non si fermano le polemiche su incontri via webinar in scuole toscane in cui avrebbe parlato Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite s ui territori palestinesi occupati. Con interrogazione parlamentare del deputato toscano Amorese, FdI. E la decisione dell’invio di ispettori in istituti scolastici in Toscana da parte del ministro Valditara. A Valditara replica Alessandra Nardini, Pd, confermata assessora regionale istruzione nel Giani bis in Toscana: “Un fatto grave, un attacco all’autonomia scolastica, alla libertà di espressione e di dibattito su temi di attualità”. Intanto il ministro Giuseppe Valditara dal palco di Atreju sabato 13 dicembre punta il dito: “Io temo che anche a leggere alcune reazioni di ieri, di qualche esponente dell’opposizione, ci sia ancora una mentalità totalitaria in alcuni esponenti della opposizione, perché quando mi si contesta il fatto che io voglia fare chiarezza se effettivamente Francesca Albanese, durante più lezioni curriculari, cioè obbligatorie, abbia veramente detto che questo governo è costituito da fascisti, complice di genocidio, e abbia veramente incitato a occupare le scuole, se mi si contesta la necessità di fare chiarezza su un punto dirimente per quanto riguarda la correttezza della formazione dei nostri giovani, vuol dire che non si ha maturità democratica. Corrieretoscano.it

