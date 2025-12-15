Un’arena di sport un cuore grande | la domenica solidale dell’Avellino Basket

Domenica scorsa, il PalaDelMauro si è trasformato in un simbolo di solidarietà durante la giornata dedicata all'Avellino Basket. Un evento speciale che ha unito sport e generosità, creando un’atmosfera di condivisione e speranza per tutta la comunità.

© Avellinotoday.it - Un’arena di sport, un cuore grande: la domenica solidale dell’Avellino Basket Il PalaDelMauro, domenica scorsa, si è trasformato in qualcosa di più di un’arena sportiva: è diventato un luogo di sorrisi, abbracci e solidarietà. L’Unicusano Avellino Basket desidera ringraziare di cuore il meraviglioso pubblico biancoverde che, in occasione del match contro la Pallacanestro. Avellinotoday.it MAS Ladies. Training match. #milanoarenasport #scuolacalcio #milano #masqueunclub - facebook.com facebook