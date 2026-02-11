Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il Giappone ha vinto la medaglia d’argento nel pattinaggio artistico a squadre. Ma subito dopo la gara, è scoppiata una polemica: qualcuno ha presentato un reclamo sulle lame usate dai pattinatori giapponesi. Ora si attende una verifica ufficiale, mentre la tensione tra le squadre cresce.

Il Giappone ha conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre che ha aperto il programma di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli asiatici hanno chiuso il team event alle spalle degli USA e davanti all’Italia, capace di conseguire un risultato che premia la qualità e la profondità dell’intero movimento nazionale. La gara ha generato una coda polemica, non tanto per quello che è successo sul ghiaccio e per le valutazioni dei giudici, ma per un episodio avvenuto in fase di premiazione. Il Giappone ha infatti presentato una protesta ufficiale perché gli atleti si sono ritrovati con le lame dei pattini scheggiate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scoppia una polemica nel pattinaggio artistico alle Olimpiadi: arriva il reclamo al Giappone. Cos’è successo alle lame?

Alla vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si fa largo un caso che potrebbe scaldare gli animi.

Alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2028, in programma in Italia sulle Dolomiti e in Valtellina, mancherà una specialità storica del pattinaggio artistico.

