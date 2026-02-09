Scoppia il caso caschi della Gran Bretagna dello skeleton alle Olimpiadi | cos’è successo

Alla vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si fa largo un caso che potrebbe scaldare gli animi. Durante le verifiche pre-gara, è stato trovato un casco irregolare tra i materiali della squadra britannica di skeleton. La scoperta ha attirato l’attenzione degli organizzatori, che ora devono decidere se far disputare le gare con i materiali già controllati o intervenire per eventuali sanzioni. La questione, al momento, tiene banco tra atleti e addetti ai lavori, mentre il tempo stringe prima dell’inizio ufficiale delle competizioni.

Un casco irregolare mentre la competizione incombe. Alla vigilia dell’avvio ufficiale delle gare di skeleton alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, l’attenzione non è stata catturata solo dal ghiaccio, ma anche da un caso regolamentare che ha coinvolto la squadra britannica e che rischia di far scoppiare una polemica. Le prime discese di prova si sono svolte, mentre per le competizioni vere e proprie bisognerà attendere giovedì 12 febbraio, quando entreranno in scena gli uomini; le medaglie verranno invece assegnate il giorno successivo. Nelle ore che hanno preceduto l’inizio delle gare, si è infatti apparentemente chiusa la vicenda legata al casco utilizzato dagli atleti della Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

