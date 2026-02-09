Questa mattina, alcuni appassionati di moda hanno provato a ricreare il look di Bad Bunny al Super Bowl. Con 140 euro, sono andati da Zara e hanno scelto capi simili a quelli indossati dal cantante. Molti si sono rivolti agli stessi negozi, sperando di ottenere lo stesso stile senza spendere una fortuna. È diventata una sfida tra i fan, che vogliono sentirsi un po’ come il loro idolo anche solo con qualche capo di abbigliamento.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Un successo planetario. La performance di Bad Bunny per l' Halftime Show del Super Bowl LIX ha fatto saltare sul divano oltre 134 milioni di spettatori, entrando di diritto nella storia dell'evento a stelle e strisce per una lunga serie di motivi: per la gloriosa celebrazione della lingua spagnola e della cultura portoricana, innanzitutto, ma anche per gli ascolti record che ha fatto registrare, per la presenza sul palco di una famiglia di star capace di andare da Lady Gaga a Ricky Martin e Pedro Pascal, e persino per il suo look bianco realizzato appositamente per lui da Zara. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come ricreare il look di Bad Bunny al Super Bowl con 140 euro, facendo shopping da Zara proprio come ha fatto lui

Approfondimenti su Bad Bunny Super Bowl

Durante il Super Bowl 2026, Bad Bunny ha sorpreso tutti scegliendo un look su misura firmato Zara per il suo spettacolo.

Questa notte si è giocato il Super Bowl 2026, l’evento sportivo più seguito al mondo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Bad Bunny Super Bowl

Argomenti discussi: Come ricreare la lip-combo di Sophie in Bridgerton 4; Clearance stivali alti abbinamenti Hot Sale Outfit stivali inverno 2024 quali mettere con i jeans iO Donna; I segreti dei make-up di Bridgerton 4: come avere il viso naturale e luminoso di Sophie; Abbiamo chiesto alla make-up artist di Tate McRae come ricreare il suo trucco occhi da cerbiatta. Il vero trucco sta nel colore delle sopracciglia.

Abbiamo chiesto alla make-up artist di Tate McRae come ricreare il suo trucco occhi da cerbiatta. Il vero trucco sta nel colore delle sopraccigliaSia nella campagna appena realizzata per le Olimpiadi Invernali 2026 che ai recenti Grammy la pop star ha un look più dolce. Il suo glam team ha lavorato in modo sottile e studiato per un look deer e ... vogue.it

I segreti dei make-up di Bridgerton 4: come avere il viso naturale e luminoso di SophieSophie Beak è la grande protagonista di Bridgerton 4, dove a farla da padrone sono i suoi beauty look semplici e luminosi: come fare a ricreare questo ... fanpage.it

Bad Bunny al Super Bowl non ha portato solo musica: il suo ingresso sul palco ha acceso subito l’attenzione anche per quello che indossava. Total white, linee pulite e un’estetica che richiama le origini. Un look apparentemente essenziale, ma carico di riferi facebook

Lo show di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto infuriare Trump. L'artista ha trasformato il suo spettacolo al Levi's Stadium di Santa Clara, California, in un omaggio vivacissimo a Porto Rico e ai paesi latinoamericani durante l'intervallo del Super Bowl: un viaggio x.com