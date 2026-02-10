frode da 3 milioni di euro per i corsi fasulli e le sedi fantasma al sud

Gli investigatori hanno scoperto una truffa da 3 milioni di euro legata a corsi fasulli e sedi inesistenti al Sud. Le indagini hanno portato alla luce un sistema che sfruttava falsi crediti d’imposta, con aziende che operavano senza reale attività e con sedi inesistenti. Gli uomini della Guardia di Finanza stanno continuando le verifiche per smascherare tutti i soggetti coinvolti.

È stata scoperta una frode nel settore dei crediti d’imposta dal valore complessivo di 3 milioni di euro. Indagando, la Guardia di Finanza di Lodi ha scoperto le sedi aziendali “fantasma” nel Sud Italia e corsi di formazione mai svolti di due società lodigiane sotto lo stesso rappresentante legale. Queste avrebbero richiesto, a partire dal 2021 e fino al 2024, l’ utilizzo di crediti d’imposta per 1,2 milioni di euro e 150.000 euro dai fondi del Pnrr per altre specifiche spese di formazione del personale dipendente. È stata quindi emessa una misura cautelare per una persona e disposti due sequestri preventivi per le sue due aziende. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Lodi, 10 febbraio 2026 – La Guardia di finanza ha smascherato una grossa truffa fiscale che coinvolge aziende con sedi inesistenti al Sud e corsi di formazione mai iniziati.

Da Napoli a Bari, gli agenti delle finanze hanno scoperto sedi fittizie e corsi di formazione inesistenti, tutti collegati a una frode fiscale da circa 3 milioni di euro.

