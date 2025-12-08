Imu e Tari ultimi giorni per pagare Spunta un contributo per finanziare il bonus | a chi va lo sconto

Il 16 dicembre scade il saldo dell’imposta sugli immobili: come funziona e quando si deve ricalcolare l’intero importo annuale. Fronte tassa rifiuti: in tutte le bollette compare un esborso per sostenere l’agevolazione del 25% destinata a quattro milioni di famiglie italiane. E nel 2026 si profilano grandi novità per entrambi i tributi. 🔗 Leggi su Lastampa.it

Imu e Tari, ultimi giorni per pagare. Spunta un contributo per finanziare il bonus: a chi va lo sconto

