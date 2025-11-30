Siena no all' esenzione del bollo auto per autistici con ' revisione' | la commissione di giustizia tributaria dà ragione a una famiglia senese

Siena, 29 novembre 2025 – Anche le piccole cose fanno la differenza quando si è disabili e far valere i propri diritti è più complesso che per gli altri cittadini. A volte diventa una montagna insormontabile fra leggi contorte e burocrazia. Piccole cose, per esempio, come il pagamento del bollo auto per chi in famiglia ha una persona autistica. Per questo il pronunciamento della Corte di giustizia tributaria di Firenze, nel ricorso presentato e vinto da un senese contro la Regione Toscana, lancia un segnale importante. Anche se quest’ultima l’ha impugnato entro i termini. Questione di diritti, si diceva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

