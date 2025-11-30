Siena no all' esenzione del bollo auto per autistici con ' revisione' | la commissione di giustizia tributaria dà ragione a una famiglia senese
Siena, 29 novembre 2025 – Anche le piccole cose fanno la differenza quando si è disabili e far valere i propri diritti è più complesso che per gli altri cittadini. A volte diventa una montagna insormontabile fra leggi contorte e burocrazia. Piccole cose, per esempio, come il pagamento del bollo auto per chi in famiglia ha una persona autistica. Per questo il pronunciamento della Corte di giustizia tributaria di Firenze, nel ricorso presentato e vinto da un senese contro la Regione Toscana, lancia un segnale importante. Anche se quest’ultima l’ha impugnato entro i termini. Questione di diritti, si diceva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Si comunica che lunedì 01 Dicembre 2025 in occasione della festività di Sant’Ansano, Patrono di Siena, l’Ufficio Provinciale di Siena rimarrà chiuso. Vai su Facebook
Esenzione bollo auto per persone disabili: regole e requisiti - Chi ha diritto all'esenzione dal pagamento del bollo auto per persone disabili? Secondo disabili.com
Esenzione bollo auto: ecco chi non paga - Il bollo auto è una delle tasse più odiate dagli italiani, perchè va pagato sempre quando si possiede un'auto anche se poi non circola ed è ferma in garage. Da it.blastingnews.com