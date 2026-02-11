Scomparsa di Nancy Guthrie fermato un sospettato Le foto dell’uomo mascherato che manomette le telecamere rilasciate dall’Fbi

La polizia della contea di Pima ha fermato un sospettato nel caso della scomparsa di Nancy Guthrie, l’84enne madre di Savannah Guthrie. Le autorità hanno diffuso le foto dell’uomo mascherato che si aggirava vicino alle telecamere, cercando di manomettere le telecamere di sorveglianza. La svolta arriva dopo settimane di indagini, con l’obiettivo di fare luce su quanto accaduto e trovare la donna.

Il dipartimento dello sceriffo della contea di Pima, con il supporto dell’FBI, ha fermato una persona per accertamenti in relazione al caso scomparsa di Nancy Guthrie, 84 anni, madre dell’anchor della NBC Savannah Guthrie. A riferirlo è ABC, citando fonti delle forze dell’ordine. L’individuo sarebbe stato bloccato in una località a sud di Tucson e gli investigatori si starebbero preparando a perquisire un luogo collegato a lui. Al momento non è chiaro se il fermo sia direttamente collegato alle immagini diffuse nelle ultime ore, che mostrano un uomo incappucciato e apparentemente armato davanti all’abitazione della donna, intento a manomettere una telecamera di sicurezza la notte della scomparsa.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Nancy Guthrie

L'Fbi ha reso pubbliche quattro foto di un uomo mascherato, sospettato di essere coinvolto nella scomparsa di Nancy Guthrie, 84 anni, madre della giornalista Savannah Guthrie.

Ultime notizie su Nancy Guthrie

