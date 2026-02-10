La scomparsa di Nancy Guthrie e il giallo del riscatto | l' Fbi diffonde le foto del sospettato mascherato

L'Fbi ha reso pubbliche quattro foto di un uomo mascherato, sospettato di essere coinvolto nella scomparsa di Nancy Guthrie, 84 anni, madre della giornalista Savannah Guthrie. Le immagini sono state scattate nelle vicinanze del luogo dove è stata vista l'anziana donna l’ultima volta. Le autorità continuano a cercare il sospettato, mentre le indagini si intensificano. La famiglia aspetta notizie, sperando in una svolta.

Cosa è successo a Nancy Guthrie? Mentre negli Stati Uniti proseguono le indagini sulla scomparsa della donna di 84 anni, madre della giornalista di Nbc News Savannah Guthrie, l'Fbi ha diffuso quattro immagini di una persona sospetta, un uomo con il volto coperto che avvistato nelle vicinanze.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Nancy Guthrie Usa, Fbi diffonde immagini del sospettato nella scomparsa di Nancy Guthrie L’Fbi ha diffuso le immagini del sospettato legato alla scomparsa di Nancy Guthrie, la madre di Savannah Guthrie. Nancy Guthrie, la scomparsa della donna che ha sconvolto gli Usa. L'Fbi diffonde la foto di un sospetto L'FBI ha diffuso una foto di un sospettato nel caso della scomparsa di Nancy Guthrie, la madre americana che ha sconvolto gli Stati Uniti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Nancy Guthrie Argomenti discussi: Negli Stati Uniti si discute molto della scomparsa della madre di una famosa giornalista; Arizona, scomparsa la madre di una conduttrice NBC: ipotesi rapimento. Cosa sappiamo; L’emittente di notizie locale riceve una nuova lettera riguardante la scomparsa di Nancy Guthrie; Richiesti milioni in bitcoin come riscatto per Nancy Guthrie, scomparsa da giorni. Nancy Guthrie, la scomparsa della donna che ha sconvolto gli Usa. L'Fbi diffonde la foto di un sospettoLa svolta nel caso ancora non c'è, ma l'FBI spera che con questo indizio possa davvero arrivare. C'è una foto di un sospettato per il rapimento di Nancy Guthrie, ... ilmattino.it Scomparsa di Nancy Guthrie, diffuse le foto di un sospetto: è un uomo incappucciato davanti a casa suaSvolta nel caso del rapimento di Nancy Guthrie, 84 anni, madre di Savannah, tra le presentatrici più popolari d'America. L'Fbi ha diffuso le foto di un potenziale sospetto, ottenute attraverso telecam ... msn.com Search for Nancy Guthrie enters 10th day as second purported deadline passes >> https://www.fox19.com/2026/02/10/search-nancy-guthrie-enters-10th-day-second-purported-deadline-passes/ - facebook.com facebook Rapimento Nancy Guthrie: scade alle 17 di oggi (fuso Arizona) ultimatum dei presunti sequestratori. Chiedono milioni in bitcoin. Un caso strano. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.