Il 2026 si apre con segnali di possibili scioperi nel settore dei trasporti, coinvolgendo treni, aerei e taxi. Dopo un 2025 ricco di proteste, le date da monitorare sono fondamentali per chi si sposta in Italia. Conoscere gli scioperi previsti permette di pianificare meglio viaggi e spostamenti, garantendo un minimo di sicurezza e informazione in un contesto di crescente mobilitazione.

Nuovo anno, stessi scioperi. Il 2026 è arrivato e dopo un 2025 denso di dimostrazioni, proteste e manifestazioni, anche l'anno nuovo non sembra essere da meno. Il calendario degli scioperi programmati sul ministero dei Trasporti è già molto fitto e vede dimostrazioni organizzate per gran parte dei mesi di gennaio e febbraio su più livelli: dai treni, agli aerei, al trasporto merci. E, sorpresa, ci saranno anche i taxi (protesteranno contro Forza Italia). Per ora i sindacati non hanno fissato alcuno sciopero generale, ma è chiaro che il ministro Matteo Salvini, al suo rientro in ufficio, avrà qualche grana da sistemare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il 2026 degli scioperi comincia con nuove grane per Salvini: le date da tenere d'occhio per treni, aerei e taxi

Leggi anche: Scioperi dicembre 2025, dai treni agli aerei: il calendario con le date

Leggi anche: Scioperi dicembre 2025, dai bus e i treni fino agli aerei: il calendario con le date di tutte le agitazioni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Capodanno 2026, cosa fare a Bari: gli eventi in programma da non perdere; Scioperi dei trasporti a gennaio 2026: l’elenco.

Scioperi mezzi gennaio 2026: da ATM a Milano alle proteste locali in Italia - Gli scioperi dei mezzi a gennaio 2026 potrebbero creare disagi rilevanti per chi utilizza il trasporto pubblico locale nelle principali città ... missionline.it