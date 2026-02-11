Il Garante per la sicurezza ha messo un freno agli scioperi che si svolgono durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. Ha detto no a eventuali proteste che possano bloccare o disturbare le gare, sottolineando i rischi concreti per la libertà di movimento e il buon andamento delle competizioni. Salvini si prepara a chiedere ufficialmente ai sindacati di rispettare questa linea, per evitare problemi durante l’evento.

Altolà del Garante agli scioperi che coincidono con le competizioni di Milano-Cortina, poiché creano «un concreto pericolo di pregiudizio» alla libertà di circolazione e al regolare svolgimento delle Olimpiadi. Nel mirino della Commissione di garanzia sono finite in particolare le mobilitazioni del trasporto aereo proclamate per il 16 febbraio e il 7 marzo e rispetto alle quali viene chiesto uno slittamento tra il 24 febbraio e il 4 marzo, quando non sono in calendario gare. Il Garante degli scioperi contro le mobilitazioni durante le Olimpiadi. Nella nota con cui dà conto della delibera sul caso, il Garante rileva «il concreto pericolo di pregiudizio alla libertà di circolazione in occasione delle mobilitazioni nel trasporto aereo proclamate per il 16 febbraio e il 7 marzo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Garante: «No agli scioperi nei giorni delle Olimpiadi». Salvini pronto a formalizzare la richiesta ai sindacati

La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha chiesto al ministro Matteo Salvini di posticipare gli scioperi dei piloti e del personale aeroportuale previsti per il 16 febbraio e il 7 marzo.

Il mese di febbraio si prepara a mettere a dura prova chi deve spostarsi in Italia.

