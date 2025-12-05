Premio per l' innovazione in città le 76 migliori startup nate dalla ricerca universitaria italiana

Ferraratoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è aperta alla fiera di Ferrara la prima giornata del ‘Premio nazionale per l’innovazione (Pni)’, giunto alla sua 23esime edizione, ospitato e co-organizzato quest’anno dall’università di Ferrara. La due giorni porta in città le 76 migliori startup nate dalla ricerca universitaria italiana, che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

premio innovazione citt224 76Al Premio Nazionale per l'Innovazione 76 progetti d'impresa - Romagna il 23esimo Premio Nazionale per l'Innovazione: oltre 300 giovani talenti di 18 regioni d'Italia si contenderanno, con le loro 76 startup, il Premio dedicato ai migliori proget ... Riporta msn.com

Premio innovazione, al via candidature fino al 15 ottobre - Parte ufficialmente la terza edizione del premio Innovazione Sicilia, un'iniziativa di Innovation Island che si pone l'obiettivo di costruire un ecosistema regionale capace di generare sviluppo, ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Premio Innovazione Citt224 76