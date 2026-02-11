L’Uoei Faenza si piazza terza nella gara tra sci club romagnoli. La competizione si è svolta in due giornate, tra Alpe Lusia e Cermis, con quattro prove di slalom gigante. I club della regione si sono sfidati senza esclusione di colpi, e alla fine il team di Faenza ha ottenuto il terzo gradino del podio, dietro a Forlì e Coriano.

Terzo posto per lo Sci Club Uoei Faenza nella tradizionale sfida tra sci club romagnole, tenutasi in quattro prove di slalom gigante disputatesi in due giornate all’Alpe Lusia e al Cermis. Sulle nevi trentine si è confermato, per il terzo anno consecutivo, lo Sci Club Forlì che si è aggiudicato il Campionato Romagnolo, precedendo nell’ordine lo Sci Club Coriano e lo Sci Club Uoei Faenza, seguito da San Marino, Cesena, Carpani Rimini, Alfonsine e Orso Bianco Ravenna. Per il dodicesimo Memorial Agos Ghinassi riservato ai giovani, al primo posto della classifica è salito lo Sci Club San Marino davanti all’Uoei Faenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sci Terzo posto per l’Uoei Faenza nella sfida tra club romagnoli. Vince Forlì davanti a Coriano

La Consar affronta domani alle 19 la Virtus Aversa al Pala De Andrè.

Juve Pafos rappresenta una sfida rara tra club italiani e ciprioti in Champions League, essendo solo il terzo confronto nella storia della competizione.

