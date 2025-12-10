Juve Pafos sfida rarissima tra club italiani e ciprioti in Champions | solo il terzo incontro bianconeri già protagonisti in passato

Juve Pafos rappresenta una sfida rara tra club italiani e ciprioti in Champions League, essendo solo il terzo confronto nella storia della competizione. I bianconeri hanno già vissuto questa esperienza in passato, rendendo questa partita un'occasione speciale e poco frequente nel panorama europeo.

Juve Pafos, i precedenti dicono che è un evento quasi unico: prima di oggi solo altre due sfide tra Italia e Cipro nella massima competizione europea. La sfida di questa sera all' Allianz Stadium non è solo un crocevia fondamentale per il cammino europeo della squadra di Luciano Spalletti, ma rappresenta anche una piccola pagina di storia statistica del calcio continentale. Juventus-Pafos sarà infatti soltanto la terza sfida di sempre tra una squadra italiana e una formazione cipriota nella storia della Coppa dei Campioni (oggi UEFA Champions League). Un dato che sottolinea la rarità di questo incrocio a questi livelli.

