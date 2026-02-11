A Livigno, nel mondo dello sci freestyle, accade qualcosa di inaspettato. Jakara Anthony, grande favorita, si ferma oltre la quinta posizione nella finale delle moguls femminile. Lemley, invece, conquista la vittoria e si prende il podio, lasciando tutti sorpresi per il risultato della campionessa olimpica.

Clamoroso a Livigno. La favoritissima Jakara Anthony si è piazzata fuori dalla top 5 in occasione della finale relativa alla disciplina moguls femminile valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Responso inaspettato per la fuoriclasse australiana, incappata in un errore determinante in Final 2. Nello specifico l’australiana dopo aver chiuso al secondo posto la prima finale è rimasta tradita da una gobba durante la sua discesa, fattore per cui è stata costretta ad accontentarsi del basso punteggio di 60.81, utile solo per l’ottava posizione finale. A vincere invece è stata l’ottima statunitense Elizabeth Lemley, brava a salire di colpi alla seconda uscita raggiungendo quota 82. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci freestyle: Lemley trionfa nelle moguls, Anthony clamorosamente fuori dalla top 5

Approfondimenti su Livigno Sci

A Waterville si è conclusa la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità moguls.

Nella prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, si è disputata la prova di dual moguls a Val St.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Livigno Sci

Argomenti discussi: Moguls: Jakara Anthony detta legge nelle qualifiche alle Olimpiadi. Problema fisico per Passaretta.

Sci freestyle, delineate le finaliste delle moguls alle Olimpiadi. Kauf strappa il passSi è completato il quadro delle atlete ammesse alla finale delle moguls femminili, disciplina dello sci freestyle che metterà in palio le medaglie alle ... oasport.it

Sci freestyle: doppietta statunitense nelle moguls, Elizabeth Lemley è la nuova reginaSegui il live con gli aggiornamenti in tempo reale di tutti gli eventi medaglia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 (6-22 febbraio 2026). Non perderti nulla dei Giochi e ricevi le ulti ... olympics.com

Lo svedese Lundholm, che si identifica come uomo, ha partecipato alla gara femminile di sci freestyle rispettando le norme del CIO - facebook.com facebook

Le medaglie vinte, l'esordio sulla pista da sci nel freestyle ma anche sulla passerella di Louis Vuitton. Chi è Eileen Gu, l'atleta che abbiamo visto a Milano Cortina vincere l'argento x.com