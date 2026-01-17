Sci freestyle Horishima ed Anthony sorridono nelle moguls Vittorie di peso a Waterville

A Waterville si è conclusa la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità moguls. Tra i protagonisti, Horishima e Anthony hanno mostrato grande determinazione, sorridendo durante le varie manche. Il risultato più importante è stato il successo di Ikuma Horishima, che si è aggiudicato il trionfo nella competizione, confermando il suo ruolo di candidato di rilievo in questa stagione.

Termina con il trionfo di Ikuma Horishima la quarta tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità moguls. Il nipponico si è imposto tra le nevi del Waterville Valley Resort (Stati Uniti) in una gara recuperata quest'oggi dopo le condizioni avverse verificatesi ieri. Nello specifico l'asiatico ha conquistato un punteggio totale di 85.56, ben figurando nella fase di air e in quella dei turns. A cinque punti di distanza si è invece accomodato lo svedese Filip Gravenfors con 80.54, un punto in più dell'altro nipponico Shota Hirayama, terzo con 79.47. Solo quinto invece l'americano Nick Page con 78.

