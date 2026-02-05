Sci alpino oggi Olimpiadi 2026 | orario prove discesa maschile e femminile tv streaming pettorali di partenza

Questa mattina si sono svolte le prime prove di discesa libera maschile e femminile nello sci alpino ai Giochi di Milano Cortina 2026. Gli atleti sono scesi lungo le piste, pronti a testare le condizioni del tracciato in vista delle competizioni ufficiali. Le prove sono state trasmesse in diretta tv e streaming, e i pettorali di partenza sono stati già assegnati. Ora l’attesa cresce, tra curiosità e preparativi finali.

Si entra sempre più nel vivo del programma dello sci alpino per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella giornata odierna, infatti, in teoria avremmo dovuto vedere in scena ben due prove di discesa, sia per il comparto femminile, sia per il comparto maschile. In entrambi i casi gli specialisti e le specialiste della velocità dovevano essere in azione alle ore 11.30 perchè, giova ricordarlo, le piste saranno differenti in questa edizione dei Giochi Olimpici. Gli uomini effettivamente saranno di scena sulla “Stelvio” di Bormio, mentre le donne dovranno ancora attendere per entrare in azione sulla “Olympia delle Tofane” di Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orario prove discesa maschile e femminile, tv, streaming, pettorali di partenza Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orario prova discesa maschile, tv, streaming, pettorali di partenza Questa mattina si alza il sipario sullo sci alpino ai Giochi di Milano Cortina. A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: prove discesa maschile e femminile, programma, streaming Domani gli appassionati di sci alpino avranno modo di seguire le prove di discesa maschile e femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Federica Brignone a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci alpino femminile; Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa maschile Olimpiadi, startlist, streaming; GOGGIA TORNA SUL PODIO NEL SUPERG DI CRANS e allunga in classifica di specialità. Sofia: Il miglior modo per presentarsi alle Olimpiadi; Franzoni subito in grande spolvero nella prima prova a Bormio: è secondo davanti a Odermatt. Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orario prove discesa maschile e femminile, tv, streaming, pettorali di partenzaSi entra sempre più nel vivo del programma dello sci alpino per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella giornata ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa maschile Olimpiadi, startlist, streamingSignore e signori si incomincia per davvero! Il count-down è concluso. Nella giornata odierna, infatti, si alzerà ufficialmente il sipario sul ricchissimo ... oasport.it I due simboli dello sci alpino in pole per accendere il braciere durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano e Cortina facebook Ovviamente le cerimonie, ma anche lo sci alpino e il pattinaggio. Nel curling siamo campioni, il salto con gli sci è spettacolare e il biathlon è in grande ascesa. Tutto dal 6 al 22 febbraio, anzi qualche giorno prima x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.