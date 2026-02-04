Sci alpino oggi Olimpiadi 2026 | orario prova discesa maschile tv streaming pettorali di partenza

Questa mattina si alza il sipario sullo sci alpino ai Giochi di Milano Cortina. La prova di discesa maschile si terrà oggi, con orari e pettorali di partenza già stabiliti. Gli atleti sono pronti, e anche gli appassionati possono seguire tutto in diretta TV e streaming. La competizione segna ufficialmente l’inizio di un’edizione che promette grandi emozioni.

Signore e signori si incomincia per davvero! Il count-down è concluso. Nella giornata odierna, infatti, si alzerà ufficialmente il sipario sul ricchissimo programma dello sci alpino per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Si inizierà con la prima prova della discesa maschile che andrà in scena oggi alle ore 11.30 sulla meravigliosa pista "Stelvio" di Bormio. Uno dei tracciati più iconici, complicati e affascinanti dell'intero panorama mondiale. Laddove vincono solamente i migliori, laddove può trionfare solamente chi sa unire tenuta atletica, forza fisica e capacità di far filare gli sci a velocità pazzesche.

