A Davos è il giorno di Trump | Europa va nella direzione sbagliata

Al Forum di Davos, Donald Trump ha tenuto un intervento di circa 72 minuti, commentando diversi temi di attualità. Tra le sue affermazioni, ha criticato la direzione dell’Europa, espresso apprezzamento per Xi Jinping e discusso possibili soluzioni per l’Ucraina. L’intervento offre uno sguardo sulle posizioni del leader americano in un contesto internazionale di particolare rilievo.

In primo piano il lungo intervento di Trump al Forum economico di Davos, in Svizzera. "Non userò la forza per la Groenlandia", "l'Europa va nella direzione sbagliata", "Xi presidente fantastico", "sull'Ucraina è possibile la pace": alcune frasi nei 72 minuti di dichiarazioni del presidente americano.

