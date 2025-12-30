Manovra Schlein | Va nella direzione sbagliata tra tagli e nulla sui salari bassi – Il video

Da open.online 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manovra presentata ha suscitato preoccupazioni tra gli italiani, in particolare per i possibili tagli e l'assenza di interventi sui salari bassi. Tra le priorità emergono il costo della vita e le liste d’attesa nel sistema sanitario, che richiedono attenzione e soluzioni concrete per migliorare la qualità dei servizi e il benessere delle famiglie.

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Le prime preoccupazioni degli italiani sono il carovita e le liste d’attesa nella sanità. Una manovra che non si occupa di questi problemi, ma anzi peggiora le cose, è una manovra che va nella direzione sbagliata. Ci sono tagli alla sanità, alla scuola e ai trasporti, e non si fa nulla per aumentare i salari, che sono tra i più bassi d’Europa. Noi diciamo no" così la segretaria del Pd Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Manovra 2026, Schlein: “Nulla per aumentare i salari. Direzione sbagliata”

Leggi anche: Manovra, Tajani: "Va nella giusta direzione, in Parlamento si potrà migliorare" – Il video

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Schlein contro il governo: “Una manovra sbagliata, la maggioranza ha fallito”; Manovra, Schlein: Aumenta solo la spesa militare, bisognava dire no a Trump; La Camera approva la Manovra con 216 sì, è il via libera definitivo; MANOVRA: DALLA CAMERA VIA LIBERA DEFINITIVO.

manovra schlein direzione sbagliataManovra, Schlein: "Va nella direzione sbagliata, tra tagli e nulla sui salari bassi" - Una manovra che non si occupa di questi problemi, ma anzi peggiora le cose, è una manovra che va nella direzi ... ilgiornale.it

manovra schlein direzione sbagliataSchlein “Dal Governo una legge di bilancio che va nella direzione sbagliata” - ROMA (ITALPRESS) – “Una manovra che non è in grado di affrontare le prime preoccupazioni degli italiani è una manovra che va in direzione ... iltempo.it

manovra schlein direzione sbagliataManovra, Schlein: sbagliata perchè non riduce diseguaglianze - Molti italiani non sono tornati a casa nelle feste perchè ... notizie.tiscali.it

Manovra, Schlein: Va nella direzione sbagliata, tra tagli e nulla sui salari bassi

Video Manovra, Schlein: Va nella direzione sbagliata, tra tagli e nulla sui salari bassi

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.