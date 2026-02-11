Schianto fra tre auto a Spoltore diversi feriti | anziano estratto dalle lamiere

Questa mattina, un incidente lungo la strada provinciale 20 tra Spoltore e Pianella ha coinvolto tre auto. L’impatto è stato violento, e diversi feriti sono stati soccorsi sul posto. Tra i feriti c’è anche un anziano, che è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre si svolgevano i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza. Non si conoscono ancora le cause dello schianto.

Un incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale 20 che porta a Pianella fuori dal centro abitato di Santa Teresa di Spoltore nella mattinata di mercoledì 11 febbraio.Tre le automobili coinvolte nel sinistro: una Fiat Bravo condotta da un 40enne di Penne, in direzione Pianella; una Hyundai i10, alla guida della quale c'era un 80enne di Moscufo, diretta verso Santa Teresa; e una Dacia Sandero, guidata da un 40enne residente a Torre dei Passeri, in direzione Pianella. Da una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe stato causato da una manovra azzardata di uno dei veicoli coinvolti.

