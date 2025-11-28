Scontro tra tre auto sulla Vetrallese Luigi Errichiello estratto dalle lamiere dell'auto muore a 53 anni

Tragedia sulla strada Vetrallese, dove Luigi Errichiello è morto a 53 anni. I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere. Ferite anche due donne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scontro tra tre auto sulla Vetrallese, Luigi Errichiello estratto dalle lamiere dell'auto muore a 53 anni - Tragedia sulla strada Vetrallese, dove Luigi Errichiello è morto a 53 anni.

