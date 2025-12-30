Auto si schianta in galleria | un ferito traffico nel caos in tangenziale

Un incidente si è verificato all’interno delle gallerie della Sp 11, la strada che collega la città al Basso Garda. L’incidente ha coinvolto un veicolo, provocando un ferito e creando disagi nel traffico sulla tangenziale. La situazione è attualmente sotto controllo e le autorità stanno gestendo la viabilità per ripristinare la circolazione.

Ancora un incidente all'interno delle gallerie della Sp 11, l'arteria che collega la città al Basso Garda. Nella prima mattinata di oggi, martedì 30 dicembre, un uomo di 50 anni ha perso il controllo dell'auto che stava guidando mentre attraversava il tunnel in località Campagnola, nel territorio.

