Schianto fra 3 auto in tangenziale | ferita ragazza traffico nel caos
Traffico in tilt nell’ora di punta di questa mattina, martedì 9 dicembre, lungo la tangenziale che collega il lago d’Iseo alla città. Poco prima delle 8 uno schianto, che ha coinvolto tre automobili, si è verificato sulla Sp510 nel territorio di Rodengo Saiano, in direzione Brescia, a poca. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Nello schianto ha perso la vita il conducente dell’auto, mentre ci sarebbero almeno tre feriti anche tra gli occupanti della corriera di linea, tra i quali un ragazzino di 14 anni. - facebook.com Vai su Facebook
