Schianto fra 3 auto in tangenziale | ferita ragazza traffico nel caos

Bresciatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Traffico in tilt nell’ora di punta di questa mattina, martedì 9 dicembre, lungo la tangenziale che collega il lago d’Iseo alla città. Poco prima delle 8 uno schianto, che ha coinvolto tre automobili, si è verificato sulla Sp510 nel territorio di Rodengo Saiano, in direzione Brescia, a poca. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

schianto 3 auto tangenzialeSchianto fra 3 auto in tangenziale: ferita ragazza, traffico nel caos - Traffico in tilt nell’ora di punta di questa mattina, martedì 9 dicembre, lungo la tangenziale che collega il lago d’Iseo alla città. Come scrive bresciatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Schianto 3 Auto Tangenziale