Incidente a Milano donna investita in retromarcia dall' auto da cui era appena scesa | è grave

Nella serata di martedì 16 dicembre a Milano si è verificato un grave incidente in cui una donna di 48 anni è stata investita da un’auto da cui era appena scesa mentre effettuava una retromarcia. L’incidente ha suscitato preoccupazione e si sono subito attivate le forze dell’ordine.

Grave incidente nella serata di martedì 16 dicembre a Milano. Una donna di 48 anni è stata investita da un'automobilista. L'incidenteLa chiamata al numero unico per le emergenze è arrivata intorno alle 21, per un pedone investito in via Carlo d'Adda all'incrocio con via Cassala.

Incidente a Milano: Donna Investita e in Condizioni Critiche - Un tragico incidente avvenuto a Milano ha lasciato una donna di 48 anni in condizioni critiche dopo essere stata investita. notizie.it

