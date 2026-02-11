La biblioteca di Lazzerini si anima con due mostre fotografiche. In occasione del Capodanno cinese, venerdì alle 17, verrà inaugurata “La fabbrica dei sogni” con le immagini di Alessandro Niccolai. Le fotografie portano i visitatori in giro per il mondo, mostrando scene di vita quotidiana e momenti unici catturati dall’obiettivo. La mostra resterà aperta nei prossimi giorni, invitando tutti a scoprire storie e paesaggi attraverso gli scatti dell’autore.

Immagini dal mondo in Lazzerini grazie a due mostre fotografiche. In occasione del Capodanno cinese la biblioteca ospiterà La fabbrica dei sogni, con gli scatti di Alessandro Niccolai, che sarà inaugurata venerdì alle 17.30: era stata inizialmente prevista al Pecci, ma sarà invece la Lazzerini ad ospitarla, nella cornice insolita del corridoio del primo piano. Racconta la storia degli Shaw Brothers Studios, realizzati dai fratelli cinesi Runde, Runme, Runje e Run Run: tra gli anni ’70 e ’80 furono gli studi cinematografici più prolifici del mondo con più di mille titoli prodotti, grazie ai quali diventò celebre il genere wuxia (paragonabile ai vari cappa e spada occidentali) e kung fu. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scatti sul mondo. In Lazzerini doppia mostra

Approfondimenti su Lazzerini Mostra

Sabato scorso è stata inaugurata a Firenze la mostra fotografica “Forever and Ever” di Tania Bucci.

Presso il caffè letterario Giubbe Rosse di Firenze è allestita la mostra fotografica di Giovanni Fanetti dedicata a San Salvi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lazzerini Mostra

Argomenti discussi: Scatti sul mondo. In Lazzerini doppia mostra; Cher a casa: la vita domestica della regina del pop in 22 scatti.; Quando la fotografia diventa strumento di denuncia e impegno sociale: gli italiani al Festival Xposure; Cristina Mittermeier: Natura e popoli tribali, fotografo il mondo che vorrei.

Scatti sul mondo. In Lazzerini doppia mostraImmagini dal mondo in Lazzerini grazie a due mostre fotografiche. In occasione del Capodanno cinese la biblioteca ospiterà La fabbrica dei sogni, con gli scatti di Alessandro Niccolai, che sarà inaugu ... lanazione.it

Sophia Loren, foto da collezione: «Il mondo di oggi ha bisogno di luce»In una fotografia inedita scattata sul set del film Madame Sans-Gêne durante una pausa delle riprese, Sophia Loren sembra chiedere con attenzione al fotografo Alfred Eisenstaedt ... ilmattino.it

In questi scatti, alcuni dei luoghi di Mosca del romanzo "Il mondo secondo Savelij" di @sluzhitel pubblicato in Italia tradotto da me nel 2020. Pubblicai questi scatti nel 2020 insieme ai passi del romanzo che li menzionavano. Ho recuperato queste memorie e c - facebook.com facebook